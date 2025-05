centro minibasket valbisenzio in semifinale playoff montemurlo eliminato

Il Centro Minibasket Valbisenzio conquista il pass per le semifinali playoff di Divisione Regionale 1, superando Montemurlo, eliminato dalla competizione. Un importante traguardo per i pratesi, guidati dall'allenatore Paolo Bertini, che festeggiano dopo la decisiva gara 3 del primo turno, mentre Montemurlo chiude la sua avventura nella post season.

Il CentroMinibasketValbisenzio vola in semifinaleplayoff di Divisione Regionale 1, mentre si ferma la corsa di Montemurlo, che viene eliminata dalla post season. Sono questi i responsi per le pratesi dopo le rispettive gare 3 di primo turno. La formazione allenata da Paolo Bertini, dopo aver conquistato il successo in trasferta a Grosseto nel secondo incontro della serie, piazza il bis nel decisivo match al PalaNenni, imponendosi per 70-67. Adesso, Bonari e compagni se la vedranno con la Polisportiva Alberto Galli, reduce dalla doppia vittoria ai danni di Asciano. Come accaduto contro Grosseto, anche stavolta Vaiano potrà contare sul vantaggio del fattore campo. Delusione invece in casa Montemurlo: i Lions cadono al PalaTagliate di Lucca e chiudono la stagione. La Libertas manda al tappeto i ragazzi di coach Matteo Piperno per 68-57, respingendo il tentativo di rimonta degli ospiti nell'ultima frazione.