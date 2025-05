Centro anziani di via Corridoni Al via l’intervento di ripristino | Contiamo di riaprire domani

Il Centro sociale anziani di via Filippo Corridoni è pronto a riaprire domani, dopo un intervento di ripristino. L'assessore ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, ha confermato la notizia dopo una riunione e un’accurata verifica sullo stato della struttura, garantendo così la ripresa delle attività per la comunità anziana locale.

Il Centro sociale anziani di via Filippo Corridoni, di proprietà del Comune della Spezia, potrebbe riaprire le sue porte già a partire da domani. A sostenerlo è l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino che, a seguito della riunione e della verifica sul campo di altre eventuali criticità, avvenuta ieri mattina; ha potuto disporre l’inizio dei lavori effettuati dalla ditta di Spezia Risorse. Era stato infatti un martello pneumatico – aveva appurato Cimino – che, utilizzato dagli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un vano al piano superiore, per conto della società spezzina, aveva provocato il distacco di una porzione d’intonaco del solaio di ingresso del circolo; nella mattinata di martedì scorso proprio mentre si stava svolgendo un’attività. Un incidente che, per fortuna, salvo alla struttura, non aveva recato danni a persone; ma che tuttavia aveva obbligato alla chiusura uno dei più nutriti, tra i circoli sociali spezzini, fino a data da destinarsi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro anziani di via Corridoni. Al via l’intervento di ripristino : "Contiamo di riaprire domani"

