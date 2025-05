Centri per uomini autori di violenza domestica c’è l’avviso per individuare i partner

L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola annuncia la pubblicazione di un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni d’interesse. L’obiettivo è individuare partner per creare un’ATS, incentrata su interventi efficaci per supportare i centri per uomini autori di violenza domestica e promuovere la prevenzione e il recupero.

Tempo di lettura: < 1 minutoL'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di partner con cui costruire un'ats per la realizzazione di interventi finalizzati al funzionamento eo potenziamento di Centri per uominiautori di violenzadomestica e di genere.l'avviso è integralmente reperibile al seguente link Città di BENEVENTOPossono partecipare i soggetti del Terzo Settore, con sede operativa nella Regione Campania, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della legge regionale 13 del 2007, che siano iscritti nel Registro nazionale, che abbiamo maturato comprovate esperienze sul versante del contrasto alla violenza di genere e che siano disponibili a individuare l'Ambito B1 come capofila.

