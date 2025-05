Cento soldati per avvicinare Mosca e Pechino i militari cinesi presenti al Giorno della Vittoria determinanti per i prossimi sviluppi geo-strategici

La presenza di cento soldati cinesi nel giorno della vittoria segna un momento cruciale nelle dinamiche geopolitiche tra Mosca e Pechino. Questa unità organica, lontana da un semplice atto simbolico, rappresenta un potenziale cambiamento nei rapporti di forza, suggerendo nuovi sviluppi strategici che potrebbero ridefinire l'equilibrio di potere nella regione.

Con i suoi Centosoldati, la formazione di Pechino costituiva una vera e propria unità organica che ha assunto un significato militare ben diverso, rispetto ad un consueto esiguo manipolo di sola rappresentanza formale. Non era certo la prima volta che rappresentanze militari di Nazioni allea

