Censura spot di scarpe per rappresentazione ambigua di un bambino che osserva una cantante in minigonna

Il recente divieto di uno spot pubblicitario di una famosa marca di scarpe da lavoro ha acceso un acceso dibattito. La decisione del giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria è stata influenzata da polemiche su una rappresentazione ambigua che mostrava un bambino osservare una cantante in minigonna, sollevando interrogativi su immagine e responsabilità sociale nella pubblicità.

Il recente episodio riguardante la sospensione di una campagna pubblicitaria di una nota marca di scarpe da lavoro ha sollevato non poche discussioni. L'intervento del giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha fermato l'emissione dello spot, a seguito di critiche per la rappresentazione ambigua e inappropriata di un bambino di sette o otto anni che, con .

