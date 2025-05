Ceniamo Insieme

....riunirci attorno a una tavola per celebrare l’amicizia e la solidarietà, contribuendo a una causa importante. Unisciti a noi per una serata speciale ricca di sapori e melodie, dove ogni piatto avrà il potere di fare la differenza. Insieme, possiamo dare un significato profondo a questa cena. Ti aspettiamo!

Una serata all’insegna del buon cibo, della buona musica e soprattutto della solidarietà: è questo lo spirito di CeniamoInsieme, la cena di beneficenza organizzata da Oltre l'indifferenza, in programma venerdì 30 maggio alle ore 20 al ristorante Marcandole di Salgareda. Un’occasione per. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ceniamo Insieme

Potrebbe interessarti su Zazoom

Koch Media e Wizards of the Coast insieme per Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Koch Media GmbH e Wizards of the Coast hanno annunciato oggi che le societ? hanno stipulato un accordo di pubblicazione fisica per il gioco di ruolo cooperativo Dungeons & Dragons: Dark Alliance.