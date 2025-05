Cena di finanziamento per le attività di Emergency

Venerdi alle 19.30 a Dolceriso si terrà una Cena di finanziamento delle attività di Emergency. Nel corso della serata i volontari del gruppo di Forlì-Cesena illustreranno le attività di Emergency nella Striscia di Gaza, in cui l'associazione è presente da agosto 2024, fornendo in particolare servizi di primo soccorso ed assistenza sanitaria di base per adulti e bambini.Verrà inoltre presentata la campagna 'R1pud1a', che di fronte alle minacce globali e al ritorno dei conflitti come strumento di risoluzione delle controversie, vuole ribadire con forza i principi sanciti dall'articolo articolo 11 della nostra Costituzione.Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, fondata nel 1994 da Gino Strada per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà; l'associazione promuove inoltre una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

