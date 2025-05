Cellulare trattenuto da una prof per l’adesivo di Azione studentesca E’ polemica

Un episodio controverso scuote l'Istituto Bassi Burgatti di Cento, dove una professoressa ha ritirato un cellulare a uno studente per un adesivo di Azione Studentesca. La situazione ha suscitato polemiche e porterà a un’interrogazione urgente del senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, che denuncia la gravità del fatto accaduto.

Cento (Ferrara), 13 maggio 2025 – “Presenterò un’interrogAzione urgente al ministro dell’Istruzione per denunciare un fatto gravissimo verificatosi all’Istituto Bassi Burgatti di Cento”.Così il senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia che tuona: “Una professoressa ha trattenuto il telefono di uno studente alla fine dell’ora di lezione perché sullo stesso ha notato l’adesivo di Azionestudentesca, l’organizzAzione giovanile di Fratelli d’Italia – specifica Balboni –. La professoressa si è sentita in dovere di spiegare al giovane studente che quello era un simbolo ‘fascista’ e che lui non si rendeva conto di cosa esso significasse. E non ha voluto restituire il telefono allo studente, obbligandolo ad attendere l’insegnante dell’ora successiva per riaverlo. Chi ha la responsabilità dell’educAzione dei nostri giovani ha il dovere di insegnare il rispetto per le idee politiche di tutti, non di denigrare le idee che non gli piacciono umiliando un ragazzo di 16 anni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it