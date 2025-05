celletti piattaforma legalileo per contrasto a infiltrazioni mafiose

Legalileo, la nuova piattaforma sviluppata per contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata. Grazie alla sinergia con il Comune di Palermo, questo strumento si è ulteriormente affinato, diventando più efficace e intuitivo per il monitoraggio e il controllo delle attività economiche.

PALERMO(ITALPRESS) – "Abbiamo realizzato la PiattaformaLegalileo, che è un prodotto specifico per l'infiltrazione mafiosa, quindi per il controllo degli appalti, e devo dire che poi la collaborazione con il Comune Palermo ci ha aiutato a renderlo più efficace e più intuitivo rispetto alle esigenze stesse. La collaborazione con gli enti pubblici è fondamentale in questo caso specifico". Così Franco Celletti, CEO di Topnetwork Spa, a margine del convegno 'PNRR e infiltrazionimafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto', che si è svolto al dipartimento SEAS dell'Università degli Studi di Palermo. "E' chiaro che l'intelligenza artificiale aiuta nello sviluppo degli algoritmi, per fare ciò è fondamentale avere i dati e ovviamente per avere i dati è strategica la collaborazione tra aziende private come Topnetwork con gli enti pubblici e con le forze dell'ordine – sottolinea Celletti -.