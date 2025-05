Cede il terreno mezzo pesante bloccato all’Isola del Giglio

Un mezzo pesante è rimasto bloccato a Campese, sull'Isola del Giglio, a causa del cedimento del terreno sottostante. Questa mattina, i vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per il recupero del veicolo, impegnandosi a risolvere la situazione e ripristinare la sicurezza nella zona.

Campese (Isola del Giglio), 13 maggio 2025 – Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta per il recupero di un mezzopesante rimasto incastrato a Campese, sull’Isola del Giglio.L’intervento è stato necessario dopo che il terreno sottostante il veicolo aveva ceduto, compromettendo la stabilità del mezzo e rendendo pericolosa e precaria la sua situazione.La squadra dei vigili del fuoco grossetani, a bordo di una autogrù si, è imbarcata dal porto di Porto Santo Stefano a bordo del traghetto diretto all’Isola del Giglio. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza e recupero del veicolo, riuscendo a rimetterlo in carreggiata e consentendone così il rientro in sicurezza. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cede il terreno, mezzo pesante bloccato all’Isola del Giglio

