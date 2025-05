Cecilia Rodriguez incinta Perchè non parla più con Belen? Cosa è successo

Cecilia Rodriguez ha recentemente annunciato la sua gravidanza, ma la notizia ha suscitato interrogativi sulla sua relazione con la sorella Belen, che sembra rimanere in silenzio. Cosa è realmente successo tra le due? Scopriamo i dettagli che stanno alimentando il gossip e le speculazioni intorno a questa situazione familiare.

CeciliaRodriguez annuncia la gravidanza, ma Belen resta in silenzioIn occasione della Festa della Mamma, CeciliaRodriguez ha annunciato la sua prima gravidanza con un post sul suo profilo Instagram. La showgirl argentina ha condiviso alcune immagini che la ritraggono con un pancione appena accennato, ricevendo immediatamente un'ondata di auguri da amici e fan. Tra i tanti commenti affettuosi è comparso anche quello della madre, Veronica Cozzani, che si è mostrata entusiasta per l'arrivo della sua prima nipotina. L'assenza pubblica e le mancate reazioni della sorella BelenRodriguez ha alimentato indiscrezioni su un possibile allontanamento tra le due.Cecilia e BelenRodriguez ai ferri corti, c'entra Ignazio Moser? Cosa c'è dietroSecondo quanto riportato da Vanity Fair, tra Cecilia e Belen ci sarebbe da tempo una crisi familiare, sfociata in un lungo periodo di silenzio. 🔗Leggi su Tvpertutti.it