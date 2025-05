Ceccarelli Pd | Approvato il bilancio di EAUT ma il Ministero continua a ignorare la richiesta di rappresentanza della Valtiberina nel CdA

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di EAUT, ma il Ministero ignora la richiesta di rappresentanza della Valtiberina nel CdA. Ceccarelli (PD) critica la situazione, sottolineando l'importanza di una voce locale nei processi decisionali, a quattro anni dalla presentazione della richiesta.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Ceccarelli (PD): "Approvato il bilancio di EAUT, ma il Ministerocontinua a ignorare la richiesta di rappresentanzadellaValtiberina nel CdA"Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto regionale, al bilancio dell'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT), confermando l'efficienza e la solidità di un ente che da anni svolge un ruolo strategico nella gestione delle risorse idriche a cavallo tra Toscana e Umbria."EAUT – ha dichiarato il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli – si conferma un modello virtuoso di gestione pubblica, con bilanci in attivo e una capacità progettuale che ha permesso di intercettare importanti risorse, investite per migliorare l'adduzione dell'acqua in aree cruciali come la Valdichiana e la Valtiberina.

