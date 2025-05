c è una teoria del complotto che si aggira per la nba

Nell'affascinante mondo della NBA, una teoria del complotto ha catturato l'attenzione degli appassionati: la lottery NBA. Mentre il draft sembra seguire una logica, questo sistema di estrazione mescola abilmente fortuna e strategia, spingendo le squadre a perdere nella speranza di un futuro migliore. Ma quanto davvero è casuale? Scopriamo il mistero che si cela dietro a questa lotteria.

Se il draft NBA non è una scienza esatta, la lottery NBA è una lotteria, come potete immaginare dal nome. Certo, ogni squadra può cercare di aggiudicarsi quanti più biglietti possibili perdendo il maggior numero di partite possibili, ma rimane una buona parte di casualità. Il sistema d’estrazione è piuttosto complicato, ma semplifichiamo arrivando all’edizione 2025: Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets, le squadre con il record peggiore della stagione, avevano il 14% di ottenere la prima scelta assoluta, poi c’erano i New Orleans Pelicans col 12.5% delle probabilità e così via a scendere fino alla quattordicesima e ultima squadra presente in lotteria, gli Atlanta Hawks con lo 0,7%.Questi numeri erano particolarmente rilevanti questa volta, perché la prima scelta permette di mettere le mani su Cooper Flagg, uno dei migliori prospetti mai usciti dal college, un atleta che promette grandi cose in campo e fuori, visto che la sua combinazione - bianco, statunitense, competitivo - sembra perfetta per vendere il prodotto NBA nel mercato interno. 🔗Leggi su Ultimouomo.com