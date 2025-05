C’è una notizia grandiosa Giulia Salemi l’ha appena saputo | succede mentre il suo Pierpaolo è all’Isola

Giulia Salemi ha ricevuto una notizia eccezionale mentre il suo Pierpaolo Petrelli è all'Isola: una nuova avventura la attende in televisione! Dopo un percorso di successo e visibilità crescente nel mondo dello spettacolo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronta a salire ulteriormente alla ribalta. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

GiuliaSalemi è pronta a compiere un nuovo salto nella sua carriera in televisione. Dopo anni di crescita costante nel mondo dello spettacolo e una visibilità sempre più solida sia in TV che sui social, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si prepara a una nuova avventura accanto a uno dei volti più noti del piccolo schermo: Amadeus.La vita privata della Salemi ha subito una trasformazione importante all’inizio dell’anno: a gennaio è infatti diventata mamma del piccolo Kian, nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli. Nonostante questo cambiamento, la conduttrice non ha mai smesso di portare avanti i suoi progetti professionali, tra cui spicca il podcast “Non lo faccio x moda”, spazio in cui affronta temi d’attualità con ospiti d’eccezione, mescolando gossip, psicologia e universo digitale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it