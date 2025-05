C’è qualcosa che non torna | il VAR interviene quando fa comodo?

C'è qualcosa che non torna nel mondo del calcio, e la recente partita tra Atalanta e Roma ne è la prova. Mentre la squadra bergamasca interrompe la serie di imbattibilità dei giallorossi, le polemiche infuriano. Il VAR interviene quando sembra opportuno, lasciando molti a dubitare della sua coerenza e trasparenza nelle decisioni arbitrali.

C’è qualcosa che non torna. E questo è sotto gli occhi di tutti. L’Atalanta interrompe la striscia di imbattibilità della Roma, ma le critiche non mancano. Non mancano perché come sempre in questo sport vige l’assenza di chiarezza e coerenza con quanto fatto in precedenza. Il contatto tra Pasalic e Manu Koné ne è la prova. Il centrocampista giallorosso cambia direzione in area di rigore e il croato, seppur in maniera leggera, lo tocca quanto basta per farlo andare giù. L’intensità del contatto può essere discutibile, questo è vero, ma ciò che evidenzia l’incoerenza è altro. E magari dovrebbe essere anche lo stesso Marelli a darci delucidazioni su tutto ciò. Mettendo da parte la discussione dell’ex arbitro con Ranieri, bisogna concentrarsi sull’episodio di ieri sera e sulla gestione di quest’ultimo. 🔗Leggi su Sololaroma.it