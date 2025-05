cds – ecco la cifra per convincere del milan  

Nel cuore del calciomercato, il Corriere dello Sport rivela una cifra che potrebbe cambiare le sorti del Milan. Martin Haar, ex allenatore dell’AZ Alkmaar, offre un'attenta analisi su Tijjani, considerato uno dei migliori talenti rossoneri. Scopriamo insieme le previsioni e l'importanza di questo giovane calciatore nel progetto milanista.

2025-05-13 09:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS:Martin Haar, ex allenatore dell’AZ Alkmaar, ci aveva visto lungo: «Oggi Tijjani è uno dei migliori giocatori del Milan ma penso che fra uno o massimo due anni ci sarà un ulteriore salto, ne sono sicuro. Real Madrid o Manchester City: questo sarà il suo livello». La profezia del tecnico olandese è datata novembre 2024, ma è tornata fortemente d’attualità in queste ore dopo che Reijnders è finito ufficiosamente sul taccuino del Manchester City per la prossima stagione. Pep Guardiola, per l’anno del rilancio del suo club, ha individuato il 14 rossonero come rinforzo ideale. Di qualità, d’altronde, se ne intende l’allenatore spagnolo. Esattamente come si era ben espresso su di lui il collega Haar. 🔗Leggi su Justcalcio.com