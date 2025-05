CD Projekt svela perché Ciri è la protagonista di The Witcher 4

CD Projekt RED ha annunciato con entusiasmo che Ciri sarà la protagonista di The Witcher 4, segnando una svolta significativa per il franchise. Questa decisione ha suscitato emozioni contrastanti tra i fan, divisi tra la curiosità per il nuovo percorso narrativo e la nostalgia per Geralt di Rivia. Ma l'azienda è convinta della validità di questa scelta audace.

The Witcher 4 segna una svolta storica per il franchise: Ciri sarà la protagonista del nuovo capitolo. Una decisione che ha diviso i fan, da un lato entusiasti per un cambio di prospettiva, dall’altro nostalgici del celebre Geralt di Rivia. Ma CD Projekt RED non ha dubbi: puntare su Ciri è la scelta giusta per il futuro della saga, ed a sostenerlo pubblicamente è stato anche Piotr Nielubowicz, CFO dello studio, che in un’intervista alla rivista polacca Parkiet ha spiegato i motivi dietro questa svolta.Grazie a GameRant scopriamo che Nielubowicz ha evidenziato come Ciri offra nuove possibilità creative, non solo a livello narrativo, ma anche visivo. Il team vuole raccontare la storia da un’angolazione inedita, ampliando l’universo di The Witcher con un personaggio che, già presente nei giochi e nei libri, può ora evolversi come figura centrale. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - CD Projekt svela perché Ciri è la protagonista di The Witcher 4

