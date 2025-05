Cattolica ottiene la bandiera blu per gestione ambientale e qualità delle spiagge

Cattolica ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu per la sua gestione ambientale e la qualità delle spiagge. Durante una cerimonia tenutasi al Cnr di Roma, è stato celebrato questo importante riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), che attesta l’impegno della città nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio balneare.

Nel corso della giornata odierna, durante una cerimonia organizzata presso la sede del Cnr a Roma, è stata assegnata la bandiera blu a Cattolica, nuova tra le località che vantano questo riconoscimento. L'iniziativa della Foundation for Environmental Education (Fee) ha ulteriormente ampliato il panorama italiano, soprattutto in Emilia-Romagna, dove i vessilli che attestano la qualità

Emilia-Romagna, le spiagge bandiere blu nel 2025: «Sono in dieci Comuni, il ritorno di Cattolica» - Il riconoscimento alle migliori spiagge dell'Emilia-Romagna: ecco dove sono. Premiate: Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriati ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Più bandiere blu in Emilia-Romagna, Cattolica new entry - (ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Aumentano le bandiere blu in Italia e anche in Emilia-Romagna, con la new entry di Cattolica che fa salire a 10 i vessilli che attestano, tra l'altro, mare eccellente negli ... 🔗msn.com

Su Cattolica sventola la bandiera blu - La bandiera blu sventola su Cattolica. Questa mattina la Fee, Foundation for environmental education, ha proclamato a Roma le località italiane a cui ha assegnato il prestigioso riconoscimento di qual ... 🔗chiamamicitta.it

