castrocaro città dall anima termale un viaggio tra le sue acque millenarie

Castrocaro, città dall'anima termale, offre un affascinante viaggio tra le sue acque millenarie. Sin dai tempi degli antichi Romani, le sue sorgenti sono state utilizzate per alleviare i mali del corpo e dello spirito, dando vita a luoghi dedicati al benessere e al relax. Scopriamo insieme il fascino di Salsubium, oggi Castrocaro.

Gli antichi Romani costruivano imponenti strutture termali con vasche, saune, spazi per massaggi e aree dedicate al relax per tutti i cittadini. Anche Castrocaro, antica Salsubium, non fece eccezione, attraversata allora come oggi dal fiume Montone, nel cui territorio erano e sono presenti due formazioni litologiche molto importanti: le argille azzurregrigie e il calcare. Questa passione si manifestò nuovamente durante l’XI e il XVI secolo: le regine di Francia per anni visitarono i siti termali europei per guarire la sterilità. La difficoltà a raggiungere i luoghi dove scaturivano le acque curative, però, costringeva spesso gli aristocratici a curarsi a domicilio.I veri progressi si ebbero nella seconda metà del XVIII secolo, quando sembrò che le acque più lontane fossero le più efficaci, e nel Settecento quelle della Toscana divennero tappe obbligate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it