Castello di Cisterna | droga nella 219 arrestato pusher

A Castello di Cisterna, i carabinieri hanno arrestato N. F., un 31enne pregiudicato, durante un'operazione anti-droga. Nel suo appartamento all'interno del Complesso popolare sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina. L'intervento rappresenta un'importante azione contro il traffico di stupefacenti nella zona.

Nell’abitazione dell’uomo all’interno del Complesso popolare di Castello di Cisterna, trovati 50 grammi di cocainaControlli anti droga a Castello di Cisterna dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato N. F., 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliI militari hanno setacciato la zona del complesso di edilizia popolare della 219 e hanno perquisito l’abitazione del 31enne.Lì sono stati rinvenuti e sequestrati 50 grammi di cocaina e la somma in contanti di 375 euro ritenuta provento del reato. L’uomo è stato trasferito in carcere.L'articolo Castello di Cisterna: droganella 219, arrestatopusher proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

