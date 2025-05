Castellammare Nappi Lega | da Pd legalità à la carte e doppiopesismo su decisioni magistratura

La polemica politica si intensifica a Castellammare di Stabia, dove Nappi della Lega accusa il PD di applicare la legalità in modo selettivo. Nel mirino i legami con camorristi e le recenti decisioni della magistratura, che avrebbero scagionato la giunta di centrodestra, alimentando il dibattito sul doppio standard della legalità nel contesto locale.

Nappi (Lega): “Il Pd dimentica i Legami con parenti di camorristi e applica la Legalità a convenienza. decisioni dei giudici scagionano la giunta di centrodestra a Castellammare”“Il Partito democratico non soltanto dimentica che l’attuale Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia è infarcita di soggetti parenti di persone coinvolte in inchieste sulla camorra ma, soprattutto, dimostra un doppiopesismo indegno quando si tratta di rispettare le sentenze della magistratura, che per questi signori vanno accettate soltanto se colpiscono l’avversario politico. A tal riguardo è bene ricordare la decisione del Consiglio di Stato che nel 2023 ha annullato lo scioglimento del Comune per infiltrazioni, e quella della Corte di Appello di Napoli che lo scorso giugno ha ribaltato la sentenza che aveva dichiarato l’incandidabilità dell’ex presidente del Consiglio comunale, diradando tutte le nubi di dubbi e sospetti che i soliti professionisti dell’anticamorra avevano fatto addensare sulla Giunta di centrodestra, col chiaro obiettivo, purtroppo raggiunto, di far sciogliere il Consiglio comunale stabiese. 🔗Leggi su Puntomagazine.it