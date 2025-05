Castelfrettese in Promozione Olimpia Marzocca fuori dai playoff | emozioni nel girone B

Il girone B di Prima Categoria ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Mentre la Castelfrettese ha festeggiato il ritorno in Promozione, l'Olimpia Marzocca ha visto sfumare il sogno playoff. Un finale avvincente che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo fischio, mostrando tutta l'intensità di una stagione appassionante.

emozioni fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata nel girone B di Prima Categoria. Solo il primo posto era già stato assegnato da tempo, ad appannaggio di quella Castelfrettese che non si è fatta sfuggire l’occasione, dopo appena una stagione, di tornare in Promozione. Per il resto è stata determinante l’ultima giornata. A partire dai playoff, fatali per l’OlimpiaMarzocca che si illude a Montemarciano, ma poi si fa riprendere dai padroni di casa riuscendo a conquistare solo un punto. Che non basta all’Olimpia per acciuffare gli spareggi Promozione. Ai playoff ci va Il Borghetto per il vantaggio negli scontri diretti che - nella semifinale playoff - salirà a Ostra. Quest’ultima si prende il secondo posto scavalcando il Montemarciano con la vittoria sul campo di una Castelfrettese senza obiettivi di classifica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfrettese in Promozione, Olimpia Marzocca fuori dai playoff: emozioni nel girone B

Approfondimenti da altre fonti

Castelfrettese vicina alla Promozione: sfida decisiva contro il Pietralacroce - La Castelfrettese oggi potrebbe festeggiare il ritorno in Promozione dopo appena una stagione visti ... ospiterà il Pietralacroce che sabato ha fatto lo sgambetto all’Olimpia Marzocca. PRIMA CATEGORIA ... 🔗sport.quotidiano.net

Marzocca e Borghetto in lotta per i playoff, lotta salvezza incandescente - PRIMA CATEGORIA - Castelfrettese a parte, tutto aperto nel Girone B L’ultima giornata del girone B di Prima Categoria, in onda sabato alle ore 16.30, dovrà emettere diversi verdetti in testa e in coda ... 🔗youtvrs.it

Ultima giornata di ritorno in Prima Categoria: emozioni e sfide decisive per playoff e salvezza - Sfide cruciali in Prima Categoria: Montemarciano e Ostra lottano per i playoff, mentre Argignano cerca di evitare i playout. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Europa League : Il Milan è primo nel girone

Il Milan, già classificato, batte lo Sparta (0-1) a Praga. Con la contemporanea sconfitta del Lille a Glasgow arriva anche il primo posto del girone H.