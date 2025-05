Castelfidardo celebra la stagione con mister Giuliodori | festa e futuro incerto

Castelfidardo si prepara a festeggiare la conclusione di una stagione ricca di successi con un rinfresco che segna il definitivo rompete le righe. L'evento, dedicato anche al compleanno di mister Marco Giuliodori, artefice di molte vittorie negli ultimi tre anni, si svolge in un clima di festa, ma con un futuro incerto all'orizzonte.

Un rinfresco per salutare una stagione da applausi. Il definitivo rompete le righe del Castelfidardo c’è stato venerdì, occasione anche per festeggiare il compleanno del condottiero del Castelfidardo degli ultimi tre anni, protagonista assoluto sulla panchina dei fidardensi, mister Marco Giuliodori, classe 1972."Siamo stati un’ora e mezzo a ridere e scherzare, a raccontarci qualche aneddoto, cose divertenti, non può essere altrimenti quando una stagione si conclude bene" racconta misterGiuliodori.Stavolta i novanta minuti non hanno visto protagonista un pallone. Ma è stata una settimana spensierata per il Castelfidardo che martedì ha svolto anche l’ultimo allenamento con tanto di conviviale in serata. "Una bella serata passata tutti insieme, con dirigenti e anche simpatizzanti. Ci siamo divertiti". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo celebra la stagione con mister Giuliodori: festa e futuro incerto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Castelfidardo: Stagione Straordinaria in Serie D con Mister Giuliodori - Castelfidardo chiude all'ottavo posto in Serie D con un percorso straordinario sotto la guida di Marco Giuliodori. 🔗msn.com

Castelfidardo: Salvezza e Successo nel Campionato D con Mister Giuliodori - Il Castelfidardo celebra la salvezza nel campionato D con mister Giuliodori, grazie a un percorso di crescita e determinazione. 🔗msn.com

Ancona-Castelfidardo, mister Gadda: «Crollo inaspettato. I tifosi? Meravigliosi. Il futuro? Ora non ho idea» - di Ancarani e del mister, a cui si è allineato anche il direttore sportivo Tamei ndr) è nota, ma a quanto sembra una parte di società non è d’accordo. Le cose da correggere sono tante, ma auspicavamo ... 🔗anconatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going DarkAl termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.