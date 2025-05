Castel Gandolfo | apertura straordinaria delle sale papali private il 18maggio

Il 18 maggio 2025, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo aprirà straordinariamente le sue sale papali private. Questa è un'opportunità imperdibile per esplorare uno dei luoghi più affascinanti del Vaticano, immersi nella storia e nella bellezza di Castel Gandolfo. Scopri cosa sapere per visitare questo straordinario sito.

Il 18 maggio 2025 è la Giornata Internazionale dei Musei e per l’occasione il Palazzo Papale di Castel Gandolfo apre le sue porte ai visitatori, offrendo la possibilità di ammirare e esplorare uno dei luoghi unici e suggestivi del Vaticano. Palazzo Papale Castel Gandolfo: cosa bisogna sapere. Dista circa 25 chilometri da Roma, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo è da tutti conosciuto per essere stata la residenza estiva dei papi. Il paesaggio mozzafiato lo rende ancora più bello con tanto di vista sul lago Albano e sui Castelli Romani. Leggi anche: — Castelli Romani, da qui potrai godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più incantevoli della zona In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, i visitatori potranno partecipare a visite guidate speciali, con lo scopo di fare conoscere gli ambienti privati dei papi, le collezioni d’arte e gli splendidi giardini. 🔗Leggi su Funweek.it

