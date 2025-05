Cassino ladri in azione nella notte Svuotata una tabaccheria

Nella notte a Cassino, un colpo audace ha preso di mira una tabaccheria, lasciando il segno in un tranquillo quartiere. Intorno alle 3, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in Via Bellini, accorrendo sul posto dopo segnalazioni di furto. I malviventi, approfittando dell'oscurità, hanno svuotato l'attività commerciale, sfuggendo all'azione delle forze dell'ordine.

Notte di furti a Cassino (Frosinone) dove é stata presa di mira una tabaccheria. Verso le 3 una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri della locale compagnia é intervenuta in Via Bellini per furto presso un'attività commerciale della zona. I carabinieri hanno accertato che i malviventi.

