Cassazione respinge richiesta di revisione della strage di Erba perché il caso di Rosa e Olindo non si riapre

La Cassazione ha rigettato la richiesta di revisione del caso della strage di Erba, confermando la colpevolezza di Rosa e Olindo. I giudici hanno motivato la decisione, chiarendo che non ci sono elementi sufficienti per riaprire il processo. Questa sentenza chiude definitivamente un capitolo tragico della giustizia italiana, segnato da una forte controversia mediatica.

La Procura Generale della Corte di Cassazione ha richiesto l'inammissibilità del ricorso presentato dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006.