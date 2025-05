Cassazione respinge riapertura processo sulla strage di Erba | confermata condanna per Bazzi

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di riapertura del processo sulla strage di Erba, confermando la condanna di Buzzi. La decisione si basa su un robusto tessuto logico-giuridico, supportato da prove consistenti e numerosi dettagli che corroborano la validità della sentenza, garantendo così la stabilità del giudizio emesso.

"La base di raffronto" rispetto alle nuove prove "è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro". E' quanto scrivono i giudici di Cassazione nelle motivazioni con cui il 25 marzo hanno respinto la richiesta di riapertura del processosullastrage di Erba avvenuta nel 2006. I Supremi giudici hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all'ergastolo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cassazione respinge riapertura processo sulla strage di Erba: confermata condanna per Bazzi

Cosa riportano altre fonti

Cassazione, su Erba prove solide e minuziosi riscontri - "La base di raffronto" rispetto alle nuove prove "è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione ... 🔗ansa.it

Strage Erba, la Cassazione respinge il ricorso di Olindo e Rosa: no alla revisione del processo - (L'Unione Sarda.it) I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per la riapertura del processo sulla strage di Erba per cui i due ... 🔗informazione.it

Strage di Erba, la Cassazione respinge il ricorso: no alla revisione del processo - L'articolo Strage di Erba, la Cassazione respinge il ricorso: no alla revisione del processo proviene da Metropolitan Magazine. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Strage di Erba: la difesa presenta ricorso in Cassazione, nuove prove a favore di Olindo e Rosa

La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi ha presentato un ricorso in Cassazione di 111 pagine, contestando la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, lo scorso luglio, aveva respinto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba.