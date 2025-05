Cassazione conferma ergastolo per Romano e Bazzi nella strage di Erba respinta revisione

La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Romano e Bazzi nella strage di Erba, respingendo la richiesta di revisione. La decisione, emessa il 25 marzo, riaccende il dibattito pubblico sulle evidenze e sul processo che ha portato a queste condanne, sottolineando la robustezza del ragionamento giuridico alla base delle sentenze.

Le sentenze relative al caso della strage di Erba continuano a sollevare dibattiti, soprattutto alla luce degli elementi probatori recentemente esaminati. I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione, il 25 marzo scorso, hanno confermato la solidità del tessuto logico-giuridico su cui si fondava la condanna, rigettando la richiesta di revisione presentata dalla difesa di .

