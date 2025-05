Cassano accusa | Il Torino era già in vacanza contro l’Inter Napoli straordinario a prescindere per lo scudetto finirà così

Antonio Cassano critica la performance del Torino contro l'Inter, sostenendo che la squadra fosse già in vacanza. Nel contesto della lotta per lo scudetto, il Napoli si mostra incredibile, mentre le ultime due giornate di Serie A si preannunciano decisive. Le dichiarazioni di Cassano e le analisi di Paolo Condò offrono uno sguardo sulle dinamiche attuali del campionato.

Le parole di Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter, sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli per le ultime due giornate di Serie A. I dettagliPaolo Condò ha parlato a Viva El Futbol della lotta scudetto tra Inter e Napoli in Serie A.Torino-INTER – «l’Inter ha fatto una buona partita e ha meritato, ma il Torino era già in vacanza, semplice. Ogni volta che andavano in porta sembrava che l’Inter giocasse 7 contro 2. Ripartivano ogni volta».LOTTA scudetto – «Parto dal presupposto che se dovesse succedere un imprevisto per il Napoli, non cambia niente: il voto in pagella sarà sempre 10 per loro e Conte. Oggi sono primi, devono fare lo stadio MaradonaConte se vince il campionato: se non lo vince comunque voto 10 per quello che ha fatto. E’ ancora in corsa con la finalista di Champions ed è davanti fino all’ultimo: può succedere di tutto, da interista me lo auguro. 🔗Leggi su Internews24.com