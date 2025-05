Cassa di Ravenna apre la nuova filiale

Oggi alle 11, La Cassa di Ravenna inaugura una nuova filiale a Comacchio, in piazza XX Settembre 47. L'evento, presieduto dal presidente Antonio Patuelli e dal direttore generale Nicola Sbrizzi, vedrà la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui l’Arcivescovo di Ferrara. Una nuova tappa per la banca al servizio della comunità.

Oggi alle 11, il presidente de La Cassa di Ravenna spa Antonio Patuelli e il direttore generale Nicola Sbrizzi inaugureranno la nuovafiliale di Comacchio con sede in piazza XX Settembre 47, angolo via A. Zappata. Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità tra le quali l’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio monsignor Gian Carlo Perego, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello e il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri. Interverranno anche la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, il vice direttore generale vicario della Cassa di Ravenna Alessandro Spadoni, la vice direttrice generale Miriam Lazzari e il direttore di filiale Simone Roma. "Per la Cassa di Ravenna si tratta di un evento importante, che conferma il grande impegno, l’attenzione e la sensibilità per il territorio, dove è già presente la filiale di Porto Garibaldi, e per l’intera provincia di Ferrara dove la Cassa è presente con proprie filiali a Ferrara, Longastrino, Comacchio e Porto Garibaldi oltre che a Cento con due filiali di Banca di Imola che fa parte del Gruppo La Cassa di Ravenna". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cassa di Ravenna, apre la nuova filiale

Cassa di Ravenna, ok al bilancio. Patuelli riconfermato presidente - Rispetto al 2023 il dividendo è stato aumentato, nella forma di un'azione ogni 26 possedute. Oppure, a richiesta, è possibile la distribuzione di 61 centesimi lordi in contanti per ogni azione.

Cassa di Ravenna, Patuelli rieletto presidente per acclamazione - Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente della Cassa di Ravenna. Presidente dell'Abi dal 2013, Patuelli guida il cda della Cassa della sua città da 30 anni.

Cassa di Ravenna, Patuelli rieletto presidente per acclamazione - Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente della Cassa di Ravenna. Presidente dell ... pur continuando a collaborare col Gruppo Cassa. Nuova consigliere della Cassa Chiara

