Casper van Uden si prende la 4a tappa al Giro d’Italia allo sprint su Kooij | Pedersen ancora in rosa

Casper van Uden conquista la 4ª tappa del Giro d'Italia con un’impressionante volata finale a Lecce, superando il favorito Kooij. Un giro di emozioni e intensità, dove il giovane ciclista olandese celebra la sua prima vittoria nella competizione. Mads Pedersen, nonostante il quarto posto, mantiene la maglia rosa. Una giornata da ricordare nel ciclismo!

Splendida volata a Lecce con uno sprint lunghissimo e di gruppo che ha visto trionfare Casper van Uden che mette tutti in fila per la sua prima vittoria al Giro d'Italia. Battuto il favorito principale, Kooij. Quarto Mads Pedersen, che tiene addosso la maglia rosa. 🔗Leggi su Fanpage.it

