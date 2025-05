Caso Visibilia riformulate le accuse | Santanchè soggetto economico di riferimento

Nel processo per falso in bilancio che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri 15 imputati, è stato introdotto un nuovo capo d'imputazione. I pubblici ministeri, su richiesta del tribunale di Milano, hanno riformulato le accuse già presentate, ridefinendo le contestazioni in seguito a sviluppi nelle indagini.

Nel processo per falso in bilancio che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri 15 imputati, è stato presentato un nuovo capo d’imputazione. I pubblici ministeri hanno depositato il documento su richiesta del tribunale di Milano, riorganizzando le contestazioni già mosse in precedenza. Santanchè è accusata in quanto figura centrale e soggettoeconomico di riferimenti del gruppo Visibilia, con varie responsabilità ricoperte tra il 2014 e il 2021, tra cui consigliere, amministratore delegato e presidente del Cda. Tra i capi di imputazione si legge che le sedici persone coinvolte, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso», avrebbero «consapevolmente esposto nei bilanci di esercizio dati non veritieri», capaci di «indurre altri in errori». Secondo la procura, i bilanci dal 2016 al 2022 avrebbero occultato perdite con l’inserimento di voci come l’avviamento da 3,8 milioni, che invece «avrebbe dovuto essere svalutato integralmente» per l’assenza di profitti reali, e crediti presunti per 428mila euro che non sarebbero dovuti comparire come attivi. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Visibilia, riformulate le accuse: «Santanchè soggetto economico di riferimento»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Visibilia, “nuove” contestazioni per Santanchè: «Soggetto economico di riferimento del gruppo» - I magistrati della procura meneghina hanno rimodulato i capi di imputazione nei confronti della ministra e degli altri imputati, accusati di falso in bilancio, dopo la richiesta del tribunale. Udienza ... 🔗editorialedomani.it

Il Caso Visibilia e il primo processo a Daniela Santanchè: la ministra rischia anche accuse di truffa e bancarotta per Ki Group - E risponde dei capi di imputazione relativi sia a Visibilia Editore che a Visibilia srl in liquidazione, anche se oggi la gup Anna Magelli ha dichiarato prescritte le accuse sui bilanci ... 🔗msn.com

Visibilia, i giudici stroncano i pm: "Accuse incomprensibili, riscrivetele" - Doccia fredda per la Procura della Repubblica di Milano in apertura del processo per i falsi in bilancio di Visibilia, che vede imputata tra gli altri la fondatrice del gruppo Daniela Santanchè. 🔗ilgiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Visibilia - Santanchè: Dimissioni? Non ho processo né condanna

Santanchè si è poi detta assolutamente tranquilla: male non fare, paura non avere.Quando si giura, si giura Politica - A margine della presentazione del progetto ‘Viaggio italiano’ al Touring Club, Daniela Santanchè ha risposto a chi le chiedeva se abbia mai pensato di rassegnare le proprie dimissioni da ministro del Turismo per il caso Visibilia: "Non mi pare di avere un processo o una condanna.