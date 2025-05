Caso Gintoneria una escort del locale | “Se Davide Lacerenza non andava a letto con te non ti faceva lavorare”

Il caso della Gintoneria si è acceso quando un'escort ha rivelato il controverso metodo di lavoro di Davide Lacerenza. Secondo le parole della donna, Lacerenza non esigeva denaro dalle ragazze, ma gestiva i pagamenti in modo ambiguo. La selezione delle escort per il privé avveniva attraverso decisioni arbitrarie, condizionando così le loro opportunità di lavoro.

Una delle escort che lavoravano all'interno della Gintoneria ha spiegato che Lacerenza non prendeva soldi dalle ragazze, ma cambiava in contanti i pagamenti fatti con la carta. Le donne che entravano nel privé, però, sarebbero state selezionate da Lacerenza, che le avrebbe fatte lavorare solo dopo aver ottenuto da loro prestazioni sessuali. 🔗Leggi su Fanpage.it

