Caso Gintoneria l’influencer che frequentava il locale | “Ariganello mi offrì 2mila euro per andare a letto con uno”

Il caso della Gintoneria di Milano si arricchisce di nuovi dettagli con le dichiarazioni di Asia Gianese, influencer e modella, che svela una presunta offerta da 2.000 euro da parte di Davide Ariganello per una relazione sessuale. Ariganello, attualmente agli arresti domiciliari per prostituzione e droga, è coinvolto in un intricato giro di affari illeciti.

Asia Gianese, modella, influencer e content creator, ha rivelato di aver avuto una "piccola frequentazione" con Davide Ariganello, ai domiciliari insieme a Davide Lacerenza e Stefania Nobile per i giri di prostituzione e droga all'interno della Gintoneria di Milano. Stando a quanto raccontato dalla ragazza, il 27enne le avrebbe proposto di andare a letto con un suo amico in cambio di 2milaeuro. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Gintoneria: Davide Lacerenza ricoverato in ospedale - Il caso Gintoneria: la situazione Circa un mese fa, il caso Gintoneria si è preso le scene nelle varie notizie di cronaca e attualità. Nello specifico Davide Lacerenza era stato arrestato ... 🔗msn.com

