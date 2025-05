Caso De Maria i giudici del Tribunale di Sorveglianza | “Fatto imprevedibile il suo percorso era positivo”

Il caso di Emanuele De Maria ha suscitato attenzione per il suo sorprendente epilogo. I giudici del tribunale di sorveglianza sottolineano che il suo percorso all'interno del carcere di Bollate era positivo e che nulla poteva prevedere un esito così inaspettato. Scopriamo insieme le motivazioni alla base di questa decisione e le sue conseguenze.

I magistrati in una nota spiegano le ragioni per cui Emanuele De Maria era stato ammesso al lavoro diurno fuori da Bollate: "percorso carcerato sempre positivo, nulla poteva lasciar presagire l'imprevedibile esito" 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Caso De Maria: giudici Tribunale Sorveglianza, esito drammatico imprevedibile - Milano, 13 mag. (LaPresse) - Emanuele De Maria aveva sempre tenuto un comportamento corretto "anche durante i due anni di lavoro" come receptionist all'Hotel ... 🔗msn.com

Giudici: 'L'esito della vicenda di De Maria è stato imprevedibile' - "La decisione è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare ... 🔗ansa.it

Caso De Maria, i giudici della Sorveglianza: “Esito drammatico e imprevedibile” - Nulla poteva “lasciare presagire l’imprevedibile e drammatico esito”. Lo scrivono in un comunicato stampa il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, e la presidente facente funzion ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Denise - imputazione coatta per i giornalisti Milo Infante e Angelo Maria Perrino

E così offendevano -per il gup - la reputazione dei tre magistrati in quanto gli stessi venivano indirettamente indicati come responsabili dell'occultamento delle intercettazioni telefoniche dal contenuto compromettente e della mancata individuazione degli autori del reato di sequestro di persona commesso nei confronti di Denise Pipitone.