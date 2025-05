Caso De Maria | giudici Tribunale Sorveglianza esito drammatico imprevedibile

Il caso di Emanuele De Maria ha colpito per il suo esito drammatico e imprevedibile. Nonostante il comportamento esemplare mantenuto durante i suoi due anni di lavoro come receptionist all'Hotel Berna, la vicenda ha preso una piega inaspettata, secondo quanto riportato dal presidente della Corte d'appello di Milano.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – Emanuele De Maria aveva sempre tenuto un comportamento corretto “anche durante i due anni di lavoro” come receptionist all’Hotel Berna presso e “senza che nulla potesse lasciare presagire l’imprevedibile e drammaticoesito”. Lo scrivono il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, e la presidente facente funzioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Anna Maria Oddone, in una nota sui “tragici eventi” dell’evasione del 35enne, l’omicidio della collega trovata cadavere al Parco Nord, il tentato omicidio di un altro collega e infine il suicidio gettandosi dal Duomo di Milano domenica. De Maria era stato ammesso al lavoro esterno fuori dal carcere dopo che i giudici avevano acquisito “informazioni dalle forze dell’ordine” e alla fine di “un’istruttoria” con “l’Amministrazione Penitenziaria e tutti i soggetti coinvolti nella gestione del trattamento detenuto”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso De Maria: giudici Tribunale Sorveglianza, esito drammatico imprevedibile

Cosa riportano altre fonti

Caso De Maria: giudici Tribunale Sorveglianza, esito drammatico imprevedibile - Milano, 13 mag. (LaPresse) - Emanuele De Maria aveva sempre tenuto un comportamento corretto "anche durante i due anni di lavoro" come receptionist all'Hotel ... 🔗lapresse.it

Giudici, 'esito vicenda De Maria è stato imprevedibile' - "La decisione è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare presagi ... 🔗msn.com

Caso De Maria, i giudici della Sorveglianza: “Esito drammatico e imprevedibile” - In una nota i magistrati segnalano come la scelta di ammettere l’omicida al lavoro esterno sia stata collegiale e fatta sentendo più parti in causa coinvolte ... 🔗milano.repubblica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi ? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.