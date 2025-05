Caso De Maria | garante Milano valutazioni su lavoro esterno sempre rigorose

Il caso di Emanuele De Maria, detenuto di Milano coinvolto in programmi di reinserimento, sottolinea l'importanza delle valutazioni rigorose nel contesto del lavoro esterno. Queste valutazioni hanno permesso a oltre 1.060 detenuti a livello nazionale di accedere al lavoro ai sensi dell'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario, evidenziando un importante passo verso la rieducazione.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – Emanuele De Maria era “un detenuto che partecipava alle offerte trattamentali. Le valutazioni fatte sono quelle rigorose che hanno consentito a 1.060 persone, a livello nazionale, di poter usufruire all’accesso all’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario, cioè del lavoroesterno, per il quale c’è una bassissima percentuale di revoca”. Lo dice a LaPresse il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, secondo cui ciò che accaduto, cioè l’omicidio-suicidio, non indicherebbe “un problema nell’iter di valutazione” ma sarebbe relativo alla “salute mentale” del detenuto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso De Maria: garante Milano, valutazioni su lavoro esterno sempre rigorose

