Caso De Maria a firmare il permesso di lavoro è stato il giudice anti Cav

Il caso di Maria ha visto il giudice anti cav come protagonista nella firma del permesso di lavoro. Il tribunale di Sorveglianza ha comunicato che la decisione è stata presa collegialmente, coinvolgendo tutti i soggetti competenti nella gestione del detenuto, evidenziando così l'importanza della cooperazione tra diverse istituzioni nel processo decisionale.

Il tribunale di Sorveglianza riferisce che la decisione è stata presa in modo collegiale con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del detenuto 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso De Maria, a firmare il permesso di lavoro è stato il giudice anti Cav

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caso De Maria, a firmare il permesso di lavoro è stato il giudice anti Cav - Il tribunale di Sorveglianza riferisce che la decisione è stata presa in modo collegiale con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del detenuto ... 🔗ilgiornale.it

Il caso De Maria e i permessi di lavoro. Tutto quello che c'è da sapere - Domande e risposte sul caso del 50enne detenuto a Bollate che si è lanciato dalle terrazze del Duomo, dopo avere accoltellato un collega e ucciso una donna che lavorava nell'albergo in cui lavorava ... 🔗msn.com

Giudici: 'L'esito della vicenda di De Maria è stato imprevedibile' - "La decisione è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Denise - imputazione coatta per i giornalisti Milo Infante e Angelo Maria Perrino

E così offendevano -per il gup - la reputazione dei tre magistrati in quanto gli stessi venivano indirettamente indicati come responsabili dell'occultamento delle intercettazioni telefoniche dal contenuto compromettente e della mancata individuazione degli autori del reato di sequestro di persona commesso nei confronti di Denise Pipitone.