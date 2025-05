Casino del Bel Respiro il palazzo più inaccessibile di Roma | è visitabile solo 6 giorni l’anno

Il Casino del Bel Respiro, il palazzo più inaccessibile di Roma, si svela solo per sei giorni all'anno. Situato all'interno di Villa Pamphilj, una delle gemme della capitale, questo esclusivo edificio affascina con la sua bellezza e storia. Prenotazioni anticipate sono fondamentali per chi desidera scoprire i suoi segreti.

Villa Pamphilj è uno dei luoghi più noti di Roma dove ogni giorno migliaia di persone vengono in visita e ne restano esterrefatti da così tanta bellezza. All’interno della sua area vi è un palazzo che è visitabilesolo 6 giornil’anno e chiunque voglia conoscerlo deve prenotare con largo anticipo. Si tratta del Casino del Bel Respiro.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il Casino del Bel Respiro anche conosciuto come Casino dell’Algardi, è stato realizzato per volere del Pontefice Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che lo fece costruire a partire dal 1644 nel parco di Villa Pamphilj.L’edificio è visitabilesolo alcuni giornil’anno. Vi è un calendario con tutte le date e gli orari delle visite guidate al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj. 🔗Leggi su Funweek.it