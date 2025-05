Casertavecchia guarda al teatro | Respiro piano svela un passato nascosto

Casertavecchia si prepara ad accogliere "Respiro piano", uno spettacolo teatrale di Piera Russo che esplora un passato nascosto. Attraverso un viaggio catartico nei ricordi di una donna e l’arte del corpo e della voce, si svelano emozioni e storie racchiuse in un armadio, in un'ode alla memoria e alla rinascita.

Un viaggio catartico nei ricordi di una donna attraverso il suo armadio.È il senso di «Respiropiano», lo spettacolo teatrale promosso da «Un Borgo di Libri», di e con Piera Russo, per raccontare, attraverso l'utilizzo creativo del corpo e della voce, come vengono evocati luoghi fisici e della memoria, all'interno dei quali prendono vita i vari personaggi della storia familiare della protagonista.Lo spettacolo, inserito da Un Borgo di Libri nel cartellone di Comunalia Caserta, vede all'opera una attrice giovanissima ma molto promettente, già affermatasi al cinema con «Mina Settembre» e con delle prossime produzioni nella stagione televisiva 202526.«Siamo in Campania, alla fine degli anni '50. Mentre Matilde svuota la casa d'origine, ogni oggetto le riporta alla mente ricordi lontani – spiega Piera Russo – In particolare, è il vecchio armadio a custodire la chiave di una verità rimasta nell'ombra: Matilde è il frutto di un rapporto extraconiugale tenuto nascosto per non macchiare l'onore della famiglia».