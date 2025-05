Case Rascata cinghiali daini e taichi | l' escursione nel cuore delle Madonie

...la natura regna sovrana, offrendo uno spettacolo unico di cinghiali e daini che vivono in armonia con il paesaggio. L'escursione nel cuore delle Madonie, tra sentieri immersi nel verde e panorami mozzafiato, è un'esperienza che invita a riscoprire la bellezza autentica di un territorio spesso trascurato. Preparati a lasciarti sorprendere!

Ci sono luoghi che per quanto vicini, spesso non sono conosciuti (fortunatamente) come altri più famosi anche se “lontani”. Questo è il caso di CaseRascata. Ci troviamo nel territorio del comune di Collesano a pochi passi dal centro abitato. CaseRascata era un piccolo insediamento rurale dove. 🔗Leggi su Palermotoday.it