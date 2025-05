Case popolari altri 100 alloggi per i torinesi che vorranno ristrutturarli | Autorecupero straordinario successo

Il bando "Autorecupero" di Atc Piemonte Centrale ha riscosso un notevole successo a Torino, con oltre 1.500 domande per 100 alloggi comunali da ristrutturare. Questa iniziativa offre ai cittadini l'opportunità di ottenere case popolari in cambio di piccoli lavori di manutenzione, con successivo rimborso delle spese sostenute. Un’importante possibilità per promuovere il recupero abitativo.

