CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia

CasaPound modifica la location del suo raduno per la remigrazione, spostandolo da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia. In un clima politico teso, l'organizzazione, sotto la guida di Gianluca Iannone, continua a perseguire la sua agenda, dimostrando determinazione nonostante il rifiuto dell'uso della piazza originaria.

Nell’atmosfera di un clima politico spesso acceso, CasaPound annuncia con fermezza l’intenzione di portare avanti la manifestazione per la remigrazione a La Spezia, nonostante il rifiuto di utilizzo di piazza Brin. L’organizzazione, guidata da Gianluca Iannone, ha prontamente reagito comunicando un cambio di location, individuando piazza Garibaldi come nuovo punto di ritrovo. Scelta della nuova . L'articolo CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia

Se ne parla anche su altri siti

"REMIGRAZIONE": CASAPOUND ILLUMINA I BASTIONI DELLA FORTEZZA MEDICEA

Segnala oksiena.it: Un messaggio chiaro, preciso, senza troppi giri di parole: Remigrazione. Questo si legge sul grande striscione affisso dai militanti di CasaPound questa notte ed illuminato da due torce bianche. "Per ...

“No a Casapound”. Mobilitazione a Spezia per opporsi al corteo dell’estrema destra

msn.com scrive: La giornata della “remigrazione“ è annunciata il 17 maggio. Si alza la richiesta alle istituzioni di vietare l’iniziativa in piazza Brin. Il sindaco Peracchini per il momento non ha preso nessuna posi ...

Blitz di CasaPound alla Residenza Fersina contro l'accoglienza

ansa.it scrive: "Remigrazione subito", è questo il testo dello striscione attaccato ieri sera davanti all'ingresso della Residenza Fersina a Trento dai militanti di CasaPound Italia. "In questi ultimi giorni la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.