Casa Sanfilippo esperti a confronto con la convention su energia e transizione ecologica

Venerdì 16 maggio, alle ore 9:30, Casa Sanfilippo ospiterà una convention dedicata all'efficientamento energetico e alle opportunità di innovazione per enti pubblici e imprese. Organizzata da Tekgreen srl in collaborazione con Unical e Bio Wood, l'evento riunirà esperti per confrontarsi sulle sfide della transizione ecologica. Un'occasione imperdibile per approfondire temi cruciali per il futuro sostenibile.

"Efficientamento energetico ed opportunità e innovazione per enti pubblici e imprese" è il tema della convention in programma venerdì 16 maggio alle ore 9,30 a CasaSanfilippo presso la sede del Parco Archeologico di Agrigento. È promosso dalla Tekgreen srl in collaborazione con Unical e Bio Wood.

Ad Agrigento il 16 maggio alle ore 9,30 si svolgerà a Casa Sanfilippo presso la sede del Parco Archeologico di Agrigento un importante seminario dal titolo "Efficientamento energetico. Opportunità e Innovazione per Enti Pubblici e Imprese".

