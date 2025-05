Casa della Salute più sostenibile sicura e confortevole

La Casa della Salute di via del Mulino a Sala Baganza sta per diventare un luogo più sostenibile, sicuro e confortevole. A fine mese riaprirà, accogliendo nuovamente il Servizio di Assistenza Domiciliare e il Centro dialisi, grazie ai recenti lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica già in fase finale.

Sarà più comoda, sicura ed ecosostenibile, la CasadellaSalute di via del Mulino a Sala Baganza, che a fine mese tornerà ad ospitare il Servizio di Assistenza Domiciliare e il Centro dialisi. Sono, infatti, in dirittura di arrivo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica che. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Casa della Salute, più sostenibile, sicura e confortevole

