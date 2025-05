Cartoline Club | si presenta Femminota di Ada Celico

Non perdere l'appuntamento imperdibile mercoledì 14 maggio alle 19:30 da Cartoline Club! Presentiamo "Femminota" di Ada Celico, un'opera da scoprire. L'incontro sarà moderato da Daniela Scuncia e si svolge in collaborazione con Ca.libri. L'ingresso è riservato ai soci di Capitolo 24 A.p.s. Ti aspettiamo!

