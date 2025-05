Carta Cultura Giovani e Carta del Merito 2024 | come ottenerle per libri cinema e cultura

Nel 2024, i neo-diciottenni possono beneficiare di due nuove agevolazioni: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Questi strumenti, promossi dal Ministero della Cultura, offrono opportunità economiche per l'acquisto di libri, cinema e altre esperienze culturali, sostenendo i giovani nel loro percorso di crescita e scoperta del mondo culturale.

Nel 2024, i Giovani che compiono 18 anni possono accedere a due nuovi strumenti economici per incentivare il consumo culturale: CartaculturaGiovani e Carta del Merito. Il Ministero della cultura ha lanciato queste iniziative per supportare chi entra nella maggiore età senza rinunciare a esperienze formative come la lettura, il cinema, il teatro, i . CartaculturaGiovani e Carta del Merito2024: comeottenerle per libri, cinema e cultura Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

