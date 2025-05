Carrozziere arrestato a Porto Empedocle cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva

A Porto Empedocle, un carrozziere è stato arrestato per spaccio di cocaina purissima, rinvenuta all'interno della sua officina e in una discarica abusiva. Le autorità hanno sequestrato sia la droga che materiali non autorizzati, evidenziando un preoccupante intreccio tra traffico di sostanze stupefacenti e gestione illecita dei rifiuti nella zona.

A PortoEmpedocle, un Carrozziere è stato arrestato per spaccio e gestione illecita di rifiuti. Sequestrati droga e materiali non autorizzati. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Carrozziere arrestato a Porto Empedocle, cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva

Approfondimenti da altre fonti

Carrozziere arrestato a Porto Empedocle, cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva - A Porto Empedocle, un carrozziere è stato arrestato per spaccio e gestione illecita di rifiuti. Sequestrati droga e materiali non autorizzati. 🔗virgilio.it

Porto Empedocle, sorpreso con cocaina e rifiuti illegali nell’officina: arrestato carrozziere 54enne - I controlli in una carrozzeria di Porto Empedocle hanno permesso di rinvenire della cocaina e un deposito illegale di rifiuti. 🔗newsicilia.it

Porto Empedocle, 250 dosi di cocaina nascoste nell’autofficina: arrestato un carrozziere - A Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) un carrozziere di 54 anni, già con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato. 🔗meridionews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato capo Proud Boys pro Donald Trump

E' stato arrestato a Washington Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boys, l'organizzazione di estrema destra che sostiene il presidente Trump.