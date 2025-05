Carrozzeria trasformata una centrale di spaccio | trovata cocaina per 250 dosi | arrestato 54enne

Un'inaspettata operazione dei carabinieri ha rivelato una carrozzeria trasformata in una vera e propria centrale di spaccio. Un empedoclino di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di cocaina, con oltre 250 dosi pronte per la vendita. Inoltre, dovrà rispondere anche di gestione non autorizzata di rifiuti.

