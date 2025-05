Carrello della spesa con indumenti dato alle fiamme | danneggiata una vetrata

Un pomeriggio di tensione ha segnato Martedì 13 a Pontelagoscuro, quando un carrello della spesa carico di indumenti è stato dato alle fiamme da ignoti. L'incendio, che si è propagato rapidamente, ha danneggiato anche una vetrata del Centro civico, creando apprensione tra i residenti.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di martedì 13 a Pontelagoscuro, quando ignoti hanno dato alle fiamme un carrello della spesa pieno di indumenti nella piazzetta interna del Centro civico. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno raggiunto.

